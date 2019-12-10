Son Dakika Haberleri: İzmir'deki darbe girişimi davasında 66 sanık yeniden yargılanacak
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İzmir'deki darbe girişimi davasında 66 sanık yeniden yargılanacak

6 saat önce

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

İzmir'deki darbe girişimi davasında 66 sanık yeniden yargılanacak, System.String[]

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada 66 sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.


İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, İzmir'deki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan ve eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka'nın da bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetti.


Daire, ayrıca diğer sanıklarla ilgili değerlendirmenin hükümle birlikte yapılmasına ve tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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