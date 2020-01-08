İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması görüldü - Son Dakika
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İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması görüldü

15 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir'deki darbe girişimi davasında istinaf duruşması görüldü, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 137 sanık hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün ardından, istinaf tarafından 66 sanık yönünden duruşma açılması kararı üzerine sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski astsubay Emre Mehmet Doğru, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, "İddianame iftiranameye dönmüş durumda. Mahkeme doğrudan gördüğü şeyleri reddetmiştir. Canımı vatana vermek için asker oldum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanık eski astsubay Fatih Göktaş, çok kısa bir meslek hayatı olduğunu ifade ederek, "Meslek hayatımda mutlak itaat uyguladığım zaman kimse bana 'neden yaptın' dememiştir. O gün 'terör tehdidi var.' denildi. Kursiyer arkadaşlarımla o gün operasyona destek vermek için hareket ettik." diye konuştu.

Tutuklu sanık eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, kalkışmayı babasının telefonuyla öğrendiğini öne sürerek, "O gecenin olay oluşları çarpıtılarak verilmiştir. Ben o gece gemilerime sahip çıkma görevini yerine getirdim. O gece herkes korkmuş, ne yaptığını bilmez halde. Herkes liderine bakıyordu. Ben o durumdaydım. O gün 21 geminin komutanıydım. Bunların hiçbiri yerinden kıpırdamadı. O gece gerekli tüm tedbirleri aldım. Sözde sıkıyönetim listesinde olmam benim iradem altında değildir." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, 34 yıl mavi üniforma içinde hizmet ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Leke sürdürmedim. Silah arkadaşlarıma ihanet etmedim. İhanet edenleri önlemek için uğraştım. Benim için 15 Temmuz'un özeti budur. Yerel mahkeme kararını kabul etmek mümkün değildir. Darbenin 2 kırılma noktasında görev yaptım. O akşam siyasi otoritelerle konuştum. Darbe karşıtı faaliyetlerimi görmenizi istiyorum. Bir askerin olağanüstü şartlarda görev yerine gitmemesi düşünülemez. Sayın Cumhurbaşkanına suikastın sonucunu beklediğim söyleniyor. Yok öyle bir şey. Utanç duyarım böyle bir şeyden. Hüküm faraziler ve varsayımlar üzerine kurulmuştur. Suç sayılacak hiçbir eylem içinde bulunmadım. Hava Kuvvetleri Komutanının emrini alan ve uygulayan kişiyim. Darbecilere karşı bomba attım ben. Niye beni cumhurbaşkanına suikaste karıştırmak istiyorlar?"

Davanın geçmişi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Mayıs 2018'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada 280 sanıktan 137'si hakkında karar vermiş, 143 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Mahkeme, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ve eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü'nün de bulunduğu 104 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Darbe girişiminden sonra itirafçı olan "Şapka" kod adlı gizli tanık eski albay Hakan Bıyık ve "Kuzgun" kod adlı eski tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 21'i, "Cumhurbaşkanına suikaste yardım" suçundan 20 yıl, 31'i ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmıştı.

Kurulan hükmü itiraz üzerine inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihayet Ünlü, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol ve eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün'ün de bulunduğu 66 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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