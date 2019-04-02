İzmir'deki Darp İddiası

Sağlık-Sen Niğde Şubesi, İzmir'in Bornova ilçesinde, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darp edilmesini kınadı.

Sağlık-Sen Niğde Şubesi, İzmir'in Bornova ilçesinde, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darp edilmesini kınadı.



Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulduğunu belirtti.



Sağlıkta şiddetin kamu hizmetine, sağlık çalışanına şiddetin ise topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz.

Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! 31 Mart Yerel Seçimlerine İlişkin İtiraz Süreci Sona Erdi

Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu

İkinci El Araç Alım Satımında Yeni Dönem Başladı

Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı