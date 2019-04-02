Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Darp İddiası

İzmir'deki Darp İddiası

6 dakika önce

Sağlık-Sen Niğde Şubesi, İzmir'in Bornova ilçesinde, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darp edilmesini kınadı.

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Sağlık-Sen Niğde Şubesi, İzmir'in Bornova ilçesinde, sağlık merkezinde doktor ve öğretmeni darp edilmesini kınadı.

Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Ebuzer Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulduğunu belirtti.

Sağlıkta şiddetin kamu hizmetine, sağlık çalışanına şiddetin ise topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlık-Sen olarak uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamuoyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir. Halkımızın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırıyoruz.
Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:10 Kaynak: AA

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