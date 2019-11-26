İzmir'deki denetimlerde, aranan 286 kişi yakalandı

İZMİR'de, polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 286 kişi yakalandı. Şüphelilerden 19'unun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. 13 bin 452 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 286 kişi yakalandı. Şüphelilerden 19'unun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 385 araç ile 186 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 32 mermi, 2 kurusıkı ile 523 gram esrar, 7 gram kokain ve 143 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 7 iş yeri ve kumar oynayan 93 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.