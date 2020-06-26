İzmir'deki denetimlerde polisi gören maskesini düzeltti - Son Dakika

Maske kullanımının İzmir'de zorunlu hale gelmesinin ardından polis ekipleri denetimlerini bugün de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sürdürdü. Maske takmayan vatandaşlara 900 lira idari işlem uygulanırken, maskesini çenesinin altında takan vatandaşların polisi görünce maskesini düzeltmesi dikkat çekti.



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yaptığı açıklama ile maske kullanımının kent genelinde zorunlu hale gelmesinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, kentin bir çok noktasında maske denetimi yaptı. Alsancak semtinde bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de denetim yapan ekipler, sıkı kontrol yaptı. Ekiplerin denetiminde maskelerini çenelerinin altında taşıyan vatandaşların polisi görünce maskelerini düzeltmesi dikkat çekti. Maskelerini çene altında taşıyan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, hiç maske taşımayan şahıslara ise 900 lira idari işlem uygulandı.



"O ölümleri, acıları dikkate almıyorlar"



Maske takmayanlar hakkında konuşan Ayşen Tekşen isimli vatandaş, korona virüsü dikkate almayanlarla ilgili, "İnsanlar maske takmaları gerektiğini biliyorlar. Ama burası çok sıcak bir şehir. Belki ondan dolayı takmıyorlar ya da o ölümleri dikkate almıyorlar. Geçti, gitti zannediliyor ama geçmedi" dedi. Macit Pars isimli vatandaş ise, "Gayet iyi bir karar. Maske takmayanlar ise hijyene uymuyorlar, sadece kanunu kandırdıklarını sanıyorlar" diye konuştu. - İZMİR