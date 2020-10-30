İzmir'deki deprem - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere talep edilmesi halinde bir ekibin hazır bekletildiğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına hareket edecek şekilde bir ekip hazır hale getirildiğini belirtti.

Talep gelmesi halinde ekibin hareket edeceğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirne'de de hissettiğimiz deprem hepimizi üzdü. Bölgeden can kayıpları ile ilgili haberler geliyor, umarım bu çok fazla olmaz. Bölgeden meslektaşlarımızla ve bazı yetkililerle görüştüm. Bunun üzerine itfaiye müdürlüğümüzde bir ekibi derhal hazır hale getirdik. Ekibimiz AFAD ile koordine halinde. Bölgeden arama kurtarma çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu haberi gelirse araç ve ekipmanları ile hemen hareket edecekler, çalışmalara katılacaklar.

Gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Öncü birliğimiz haricinde daha fazla destek gerekirse o konuda da ekiplerimiz ihtiyaç kapsamında bölgeye gönderilecektir."