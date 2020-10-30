İzmir'deki deprem - Son Dakika

İzmir'deki deprem
30.10.2020 17:45
Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İzmir'deki depremde yıkılan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere takviye ekip gönderildi.
Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, İzmir'deki depremde yıkılan binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere takviye ekip gönderildi.
Balıkesir AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 17 kişilik 3 ekip ile tam donanımlı 3 arama kurtarma aracı yola çıktı.
Balıkesir İtfaiyesinden toplam 7 araç ve 33 personelle destek sağlanırken, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE'den de 10 kişilik 2 ekip ve 2 müdahale aracı ile bir sahra hastanesi sevk edildi.
İhtiyaç halinde deprem bölgesine yeniden takviye yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü