İzmir'deki deprem - Son Dakika

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak'tan çok sayıda arama kurtarma ekibi ile teçhizat gönderildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 3 arama kurtarma aracı, 1 mobil koordinasyon tırı, 12 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ile 6 kişilik UMKE ekibinin 1 sahra hastanesiyle bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 10 itfaiye eri, 1 itfaiye aracı ile 2 arama kurtarma köpeği, destek amacıyla bölgeye gönderildi.

Sakarya İHH Arama Kurtarma ekibinden oluşan 8 kişilik ekip ile 2 araç ve 12 personelden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gidiyor.

Kocaeli

Kocaeli Sağlık Müdürlüğünce İzmir'e 1 ambulans, 2 UMKE ekibi ve personel lojistik aracı gönderildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, İzmir'e 30 bin maske, 20 ton dezenfektan, 1 tır gıda malzemesi gönderdiklerini belirterek, "İhtiyaç dahilinde itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve lojistik ekibimizle her türlü yardım ve desteğe hazırız." dedi.

Kocaeli AFAD tarafından 8 personelle 2 araç bölgeye sevk edildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 ambulans, 3 sağlık personeli ve 9 kişiden oluşan 3 hasar tespit ekibi ile bir iş makinesinin bölgeye hareket ettiğini, 112, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin de hazır bekletildiğini bildirdi.

Zonguldak

Zonguldak Sağlık Müdürlüğünce, UMKE ekibi ve bir ambulans bölgeye gönderildi. Ayrıca, AFAD'dan iki araç ve 4 kişilik arama kurtarma teknisyeni ile Türk Kızılayı Zonguldak Şubesinden bir ekibin deprem bölgesine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Düzce

Düzce AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneğine (DAKE) ait 9 araç, 49 personel, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, 6 personelden oluşan 1 UMKE ekibi, Düzce Belediyesine ait 2 itfaiye ve 4 personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerde 9 dalgıç bulunduğu belirtilirken, Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik Merkezinin de 1 yemek ve ikram aracını bölgeye gönderdiği bildirildi.