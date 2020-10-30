İzmir'deki deprem - Son Dakika

İzmir'deki deprem

30.10.2020 20:39
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

TBF'nin sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda da "İzmir depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle can kayıpları yaşandığı yönündeki haberleri büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise " Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda ise "Başta İzmir olmak üzere, birçok ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

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- Kaynak: AA

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