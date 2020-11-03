İzmir'deki deprem - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yarımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, burada AFAD koordinasyon merkezinde çalışmalara başladı.

Tarlacı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir depremi nedeniyle AFAD koordinasyon merkezinde çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Tüm Türkiye'den gelen yardımları SYD vakıfları aracılığıyla koordine edip İzmir'e gönderdiklerini belirten Tarlacı, şöyle devam etti:

"Tüm hizmetler tüm bakanlıkların ortak çalışması ile yerine en iyi şekilde ulaştırılıyor. Yapılan yardımlar planlı ve programlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Milletimizin yardımseverliği ve cömertliği gerçekten inanılmaz. Herkes gücü nispetinde yardım ediyor. Ama artık devletiniz güçlü çok şükür. Şimdi battaniye kuru gıda gibi yardımlar alınıyor. Birlik ve beraberliğimiz hep böyle olsun inşallah."