İzmir'deki deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

İzmir'deki deprem sonrası ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen binadaki kedi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'deki deprem sonrası ağır hasarlı olan ve yıkım kararı verilen binadaki kedi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Depremde en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesinde, ağır hasarlı binalarda inceleme yapan ekipler, yıkım kararı alınan 8 katlı bir binanın üçüncü katından kedi sesi geldiğini duydu. Balkona çıkan kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, jandarmaya haber verdi. Dış kapısı jandarma tarafından açılan apartmana giren ekipteki bir görevli, kediyi bulunduğu daireden çıkardı. Beslenerek veteriner kliniğine götürülen kedinin gebe olduğu tespit edildi.

Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'deki deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

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