İzmir'deki deprem sonrası ekiplerin yoğun çalışması kameralara yansıdı - Drone - Son Dakika

İzmir'de 114 kişinin yaşamını yitirmesine, 1037 kişinin yaralanmasına neden olan deprem sonrası, arama kurtarma ekiplerinin canları kurtarmak için kahramanca çalıştığı anlar, kameralarca görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan deprem sonrası çalışmaları görüntüledi.

Drone ile çekilen görüntülerde, depremde yıkılan Yılmaz Erbek, Doğanlar, Rıza Bey ve Emrah apartmanlarında ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları yer aldı.

Görüntülerde sağlık ekipleri, enkazdan çıkarılanlar için sedye taşıyor, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile itfaiye ekipleri de koordineli şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Enkazdan çıkarılanların ambulansa alındıktan sonra arama kurtarma ekiplerinin alkışlarıyla hastaneye sevk edildiği görülüyor.

Depremzedeler ve yakınlarının çevredeki bekleyişi, Kızılay ve İHH tarafından kurulan çadırlar da kuş bakışı görüntülere yansıyor.

Arama kurtarma çalışmaları sonrası iş makineleri de enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütüyor.

Deprem sonrası yerle bir olan binalarda toz toprak içinde çalışan ekipler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşıyla afette tek yürek olan Türkiye'nin yansıması görüntülerde yer buluyor.

Öte yandan depremde evleri hasar görenler için kurulan çadır kentteki yaşam da kuş bakışı gözlemlenebiliyor.