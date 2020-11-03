AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2- - Son Dakika

AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-

03.11.2020 11:35
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-, System.String[]

*** İZMİR AYDA BEBEĞİ ENKAZ ALTINDA ÖPEN (AFAD) CEM ERDOĞAN İLE ATIL HEPÇORMAN O ANLARI ANLATTIAyda bebeği bulduğu sırada öptüğü fotoğrafla tanınan AFAD ekibinden Cem Erdoğan, 'Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?

*** İZMİR AYDA BEBEĞİ ENKAZ ALTINDA ÖPEN (AFAD) CEM ERDOĞAN İLE ATIL HEPÇORMAN O ANLARI ANLATTI

Ayda bebeği bulduğu sırada öptüğü fotoğrafla tanınan AFAD ekibinden Cem Erdoğan, 'Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?" sorusuna, "Siz evladınızı nasıl öpersiniz?" yanıtını verdi. Ayda bebeğin sesini duyarak çalışmaların o yöne yoğunlaşmasını sağlayan Atıl Hepçorman ise, "Bulduğumuzda elinde buz dolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu" dedi.

İzmir'deki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Bayraklı İlçesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı enkazından tam 91 saat sonra mucize bir şekilde sağ çıkarıldı. Ayda bebeği bulduğunda hissettiklerini anlatan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, "Bu duygu anlatılmaz. Onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi, aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.

Ayda bebeğin sesini duyan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu.

AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-
AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2-

Arama Kurtarma, Bayraklı, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM (2- - Son Dakika


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