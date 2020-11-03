İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (4) - Son Dakika

İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (4)
03.11.2020 12:38
ANNEDEN ÜZÜCÜ HABERİzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılann 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.
ANNEDEN ÜZÜCÜ HABER
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılann 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.
KÖFTE-AYRAN İSTEDİMucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TWEET Cumhurbaşkanı
Recep Tayyp Erdoğan mucize çocun Ayda'yla ilgili sosoyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."İZMİR,
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