İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (5) - Son Dakika

AYDA'YA ÇOK SAYIDA KİŞİ KÖFTE AYRAN GÖNDERDİ

? İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in köfte ayran istemesi üzerine çok sayıda vatandaş hastaneye köfte ayran gönderdi. Ancak köfteler, Ayda'nın sağlık durumu nedeniyle doktorlar izin vermediği için şu an verilmedi.Davut CAN- Melis KARAKUZULU- Hasan AKYILDIZ/İZMİR,