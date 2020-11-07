Depremde arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

AFAD koordinasyonunda İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren ANDA Kardeşe Vefa Derneği Batman İl Temsilciliği arama kurtarma ekibi Batman'a döndü.

Depremin vurduğu İzmir'de arama kurtarma çalışmalarında görev alan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Batman İl Temsilciliğinden 7 kişilik arama kurtarma ekibinde yer alan Melek Işık, İzmir'de depremin olduğunu duyar duymaz hazırlıklarını yaparak ekip arkadaşları ile afet bölgesine hareket ettiklerini belirtti.

AFAD koordinasyonunda önce Yağcılar Apartmanı ve daha sonra Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini belirten Işık, çalışmalar esnasında enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda bebeğin sesini duyduğunu söyledi.

Sesi ilk duyduğunda büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktaran Işık, şöyle konuştu:

"Sabah 04.00'te arkadaşlardan görevi devraldık ve Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalarımızı sürdürüyorduk. İHH'daki arkadaşlarımızla enkazda molozları kaldırırken bir anda bir ses duydum. Gelen bebek sesiydi ve çok şaşırdık. Sonra sesleri kestik ve Ayda'nın sesini duyduk. Enkaza indik ve Ayda'ya ulaşmaya çalıştık. Ayda'nın önünde çamaşır makinesi vardı. Önce küçük bir delik gördüm ve oradan elimi uzattım. Ayda'ya dokundum. Vücudu sıcacıktı. Ayda ile konuşmaya başladım. Ağrısı olup olmadığını sordum. Herhangi bir ağrısı yoktu. Annesini sordum. 'Annem işe gitti' dedi."

Hummalı bir çalışma ile önce Ayda'nın önündeki çamaşır makinesinin kaldırıldığını kaydeden Işık, "Önce çamaşır makinesi alındı. Sonra yüzünü gördük. Nur gibi bir yüzü vardı. Çıkarıldığında sapasağlamdı. Onunla enkazın altında sohbet ettim. Annesinin Ayda'ya son nefesine kadar alan açması anneliğin ne kadar kutsal olduğunu bir kez daha öğretti bana." diye konuştu.

ANDA arama kurtarma ekip sorumlusu itfaiyeci Ahmet Barış Akçal da daha önce Elazığ ve Bingöl depremlerinde görev aldıklarını hatırlatarak, İzmir depreminin yaşanmasıyla aynı gün afet bölgesine hareket ettiklerini aktardı.

Akçal, "İzmir'de acı durumlar da yaşadık sevindirici anlarımız da oldu. İzmir'e gönüllü olarak gittik. İnsanlarımıza faydalı olmak, devletimize bir nevi destek olmak için gitti. Ekibim büyük bir özveri ile çalıştık. Hepsine teşekkür ediyorum. Mutluyuz çünkü birçok kişinin kurtarılmasına vesile olduk. Vefat edenleri de enkazdan çıkardık." ifadelerini kullandı.

Derneğin Batman İl Temsilcisi Ender Taptik ise gönüllülük esasıyla sürdürdükleri çalışmalar kapsamında birçok arama kurtarma faaliyetine iştirak ettiklerini anlattı.

Tecrübeli bir ekiple arama kurtarma çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Taptik, "Arama kurtarma ekibimizde öğrenci de serbest de kamu kurumunda çalışanlar da var. 4 kişiyle başlamıştık. Şu anda sayımız 30'u buldu. Gönüllülük esasıyla faaliyetlerimiz yürütmekteyiz. Gelmek isteyen herkese kapımız açık." dedi.