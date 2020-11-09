İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip Diyarbakır'a döndü - Son Dakika

İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip Diyarbakır'a döndü

09.11.2020 15:49
İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip Diyarbakır'a döndü, System.String[]

AFAD koordinasyonunda İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekipler Diyarbakır'a döndü.

AFAD koordinasyonunda İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarına destek veren ekipler Diyarbakır'a döndü.

Depremzedeleri enkaz altından kurtarmak için fedakarca görev yapan ekipleri, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu kabul etti.

Valilik Hevsel Toplantı Salonu'ndaki görüşmede Karaloğlu, ülkede bir felaketle karşılaşıldığında milletin bir ve beraber olarak yardıma koşmayı bildiğini söyledi.

"Milletimiz nasıl Van'a ve Elazığ'a koştuysa İzmir depreminde de yine millet olarak kenetlendik." diyen Karaloğlu, İzmirli depremzedelerin yaralarını sarabilmek için Diyarbakır olarak imkanlar ölçüsünde yanlarında yer alma gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Depremde en önemli konu arama kurtarma. İlk saatler, ilk günler çok kıymetli ve değerli. Çünkü enkaz altında yaşam mücadelesi veren insanlar var ve onları oradan kurtarmak çok kıymetli. Diyarbakır olarak hem AFAD hem de itfaiye ekibimiz ve 4 araçla askeri uçakla İzmir'e gittik. Diyarbakır'dan gönderdiğimiz ekiplerimiz 3 vatandaşımızı kurtardı, maalesef 8 vatandaşımızın cansız bedenini enkazdan çıkardı. 91'inci saatte canlı olarak bulanan Ayda bebeğin kurtarılmasında AFAD ekibimiz diğer illerden giden ekiplerle ortak çalışmada bulundu. Bu da güzel bir olaydı."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin İzmir'de faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Karaloğlu, kurulan aşevinde her gün 5 bin depremzedeye sıcak yemek verildiğini belirtti.

Karaloğlu, ihtiyaç olduğu müddetçe İzmir'de var olmaya devam edeceklerini dile getirerek İzmir'deki depremzedeler için ayni yardımları da kabul ettiklerini, toplanan yardımları deprem bölgesine göndereceklerini kaydetti.

Arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını unutamıyor

Diyarbakır İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürü Mehmet Nedim Erik ise İzmir'de arama kurtarma çalışmasında iki binaya odaklandıklarını belirtti.

Yaralı çıkarılan birçok vatandaşa destek olduklarını anlatan Erik, Van ve Elazığ depreminde de görev alan ekiplerinin tecrübeli olduğunu ifade etti.

Erik, İzmir'de son tuğla kalkana kadar oradaki vatandaşlara hizmetlerinde olduklarını beyan ettiklerini aktararak "Yaşlı iki teyzemizin evlerinde yemek pişirirken bize ikram etmeleri, gözleri yaşlı 'Diyarbakır'dan itfaiye ekipleri acımızı paylaşmaya gelmiş.' demelerini unutamıyorum. Biz de onlara 'Etle tırnak gibiyiz. Birbirimize destek olmalıyız, duyduğunuz acı neyse aynı acıyı duyuyoruz.' dedik." ifadelerini kullandı.

Gençlerin, esnafın kendilerine yardım ettiklerini aktaran Erik, bu konuda çok mutlu olduklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmasında yer alan İhsan Gezer de İzmir'de günde birkaç saat uykuyla çalıştıklarını anlattı.

Gezer, ne kadar profesyonel olsalar da duygularını gizleyemediklerini belirterek "Enkazda iki çocuk el ele tutuşmuş, yaşamını yitirmişti. Bu durum beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

Arama Kurtarma, Diyarbakır, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde arama kurtarma çalışmalarında yer alan ekip Diyarbakır'a döndü - Son Dakika


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