Deprem esnasında Buca'daki 4 katlı binanın 1'nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi için kaldırıldığı SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saral'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir 'de bu sabah saatlerine karşı, Buca merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı.

Kaynak: İHA

Altay, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, sarsıntı esnasında korkup balkondan atlamış - Son Dakika

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