İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, sarsıntı esnasında korkup balkondan atlamış - Son Dakika
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İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, sarsıntı esnasında korkup balkondan atlamış

04.11.2022 17:55

4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'den açıklanan acı haber tüm Türkiye'yi üzdü. Deprem esnasında 4 katlı binanın 1'nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de bu sabah saatlerine karşı, Buca merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı.

BİRİNCİ KATTAN ATLADI

Deprem esnasında Buca'daki 4 katlı binanın 1'nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi için kaldırıldığı SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saral'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, sarsıntı sırasında balkondan atlamış

64 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

20 kadar binanın da hasar gördüğü depremde panik nedeniyle hastaneye başvuran 64 kişiden 7'sinin tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, sarsıntı sırasında balkondan atlamış
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, sarsıntı sırasında balkondan atlamış
Kaynak: İHA
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Altay, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, sarsıntı esnasında korkup balkondan atlamış - Son Dakika

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