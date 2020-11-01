Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı - Son Dakika

Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
01.11.2020 19:15
İzmir'de depremde hasar gören Karagül Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı. Kontrollü olarak yıkılan Karagül Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği de iddia edilmişti.
İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kısmı yıkılan Bayraklı ilçesindeki Karagül Apartmanı, kontrollü olarak yıkıldı.
YIKIM ÖNCESİ ÖNLEMLER ALINDI
Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı.
TOZ BULUTU OLUŞTU
Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye
ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi. Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.
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