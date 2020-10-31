İzmir'deki depremde can kaybı 21'e, yaralı sayısı 804'e yükseldi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 21'e, yaralananların sayısının 804'e yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 02.30 itibarıyla depremin ardından 27'sinin büyüklüğü 4'ün üzerinde 296 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 21 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.