İzmir'deki depremde can kaybı 76 oldu - Son Dakika

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok