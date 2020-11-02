İzmir'deki depremde can kaybı 76 oldu - Son Dakika

İzmir'deki depremde can kaybı 76 oldu

02.11.2020 02:11
İzmir'deki depremde can kaybı 76 oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde can kaybı 76 oldu - Son Dakika


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