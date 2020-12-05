Ahbap Derneği, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından kurtarılan ve Bayraklı Belediyesince bakılan kedilerden 8'inin bakımını üstlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde bakımı yapılan 8 kedi, derneğin çiftliğine gönderildi.
Açıklamada, depremin ardından, Rehabilitasyon Merkezinde bakılan sahipsiz 71 evcil hayvandan 21'nin sahiplendirildiği de belirtildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan 8 kediyi Ahbap Derneği sahiplendi - Son Dakika