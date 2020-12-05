İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan 8 kediyi Ahbap Derneği sahiplendi - Son Dakika

İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan 8 kediyi Ahbap Derneği sahiplendi

Ahbap Derneği, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından kurtarılan ve Bayraklı Belediyesince bakılan kedilerden 8'inin bakımını üstlendi.

Ahbap Derneği, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından kurtarılan ve Bayraklı Belediyesince bakılan kedilerden 8'inin bakımını üstlendi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezinde bakımı yapılan 8 kedi, derneğin çiftliğine gönderildi. Açıklamada, depremin ardından, Rehabilitasyon Merkezinde bakılan sahipsiz 71 evcil hayvandan 21'nin sahiplendirildiği de belirtildi.

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