İzmir'deki depremde görev alan Adana UMKE ekibine teşekkür belgesi - Son Dakika

İzmir'deki depremde görev alan Adana UMKE ekibine teşekkür belgesi

06.11.2020 11:51
İzmir'deki depremde görev alan Adana UMKE ekibine teşekkür belgesi, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından gittikleri deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayıp kente dönen Adana Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür belgesi verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından gittikleri deprem bölgesinde çalışmalarını tamamlayıp kente dönen Adana Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Müdürlük bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından gittikleri İzmir'de görev yapan UMKE ekibine tebriklerini iletip teşekkür belgesi sundu.

Adana UMKE gönüllüsü Süleyman Yıldırım, hızlı şekilde hareket ederek en kısa sürede bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde arama, kurtarma ve sağlık alanında görev yaptıklarını anlatan Yıldırım, devletin tüm kurumlarının İzmir'de vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Yıldırım, deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in nakli sırasında koridor ekibinde yer aldıklarını belirterek, "Onunla göz göze geldik. Onun o bakışı hiç aklımızdan çıkmıyor." diye konuştu.

Adana'da 216 UMKE gönüllüsü var

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan da kentten İzmir'e, lojistik ve UMKE aracıyla iki ekibin gittiğini dile getirdi.

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin, Adana'da da 216 UMKE gönüllüsü bulunduğunu ifade eden Atılgan, ekibin acil durumlarda önemli görevler yaptığını anlattı.

Atılgan, ekibin sınır ötesi harekatlarda da sağlık hizmetini en iyi şekilde yerine getirdiğini, yakın zamanda çıkan orman yangınlarında da UMKE'nin görev aldığını anımsatarak şunları kaydetti:

"İzmir depreminde olduğu gibi böyle felaketlerde el ele vererek devletin tüm kurumları en iyi hizmeti vermiştir. Biz anbean oraya giden arkadaşlarımızdan yaptıkları işlerle ilgili bilgiler aldık. Allah devlete millete zeval vermesin. Memleketimizde başka felaketler yaşanmasın ancak her acil ve afet durumunda bu sağlık ordusundaki gönüllü arkadaşlarımız görevlerini en iyi şekilde yapmak için hazırlar."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Adana, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde görev alan Adana UMKE ekibine teşekkür belgesi - Son Dakika


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