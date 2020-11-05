İzmir'deki depremde görev alan Sakarya UMKE ekibine teşekkür mektubu - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'dan bölgeye giden UMKE ekibine teşekkür mektubu gönderildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem sonrası İzmir'e giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan ve göçük altında kalan vatandaşları kurtaran Sakarya UMKE ekibinin gönüllerde taht kurduğu belirtildi.

Türk Kızılay İzmir gönüllüsü Elif Özlem Debeci'nin bölgede faaliyetlerini sürdüren ekibe duygularını anlatan bir mektup yazdığı aktarılan açıklamada, mektuptan şu ifadelere yer verildi:

"Sizinle olmak, burada her bir canı kurtarmak için siz saatlerce emek verirken sizi dinç ve ayakta tutmaya çalışmak büyük bir keyifti. Yanımıza gelip İzmir'de bize destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız Sakarya UMKE… Sizleri hayatımın sonuna dek unutmayacağım, yine bir gün hep birlikte çalışacağımızı biliyorum. Sevgilerimle."