İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Baran'ın ismi Diyarbakır'da yaşatılacak - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Baran'ın ismi Diyarbakır'da yaşatılacak

19.12.2020 12:21
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Baran'ın ismi Diyarbakır'da yaşatılacak, System.String[]

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael'in adı Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yapılan bir parkta yaşatılacak.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael'in adı Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde yapılan bir parkta yaşatılacak.

İzmir'de Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Rızabey Apartmanı'ndaki diş kliniğinde anneannesi Belgin Özcan (50) ile cansız bedeni çıkarılan 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael'in ismi Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki bir parka verildi.

İlçe merkezinde yapılan ve hizmete giren "Mahmut Baran Karael" parkında, çocuklar doyasıya eğleniyor.

Parkın yapımı için İzmir'den gelen İyi Kalpler 35 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İligen, AA muhabirine, İzmir depreminin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

"Baran, Elif ve Ayda gibi bir mucize olması için beklediğimiz, gecelerce uyuyamadığımız ve dua ettiğimiz bir kardeşimizdi." diyen İligen, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına rağmen Baran'ın cansız bedenine ulaşıldığını anımsattı.

Gönüllüler olarak çıktıkları yolculukta Baran'ın isminin yaşatılması için ilk projeyi Diyarbakır'da başlattıklarını kaydeden İligen, depremde hayatını kaybeden çocuklar için park yapma kararı aldıklarını belirtti.

"Çocuklarımız yarınlarımızdır." diye çıkılan bu yolculukta ilk adımı Hazro ilçesinde attıklarını bildiren İligen, şöyle devam etti:

"Baran kardeşimizin adını her daim yaşatacağımız için mutluyuz, hüzünlüyüz ve buruğuz. Ama bütün çocuklarımızın sesine ortak olmak için böyle bir proje başlattık ve devamını getireceğiz. Yaptığımız parkta çocukların mutluluğu anlatılmayacak yaşanılacak bir duygudur. Çocukların mutluluğu bizim için önceliktir. Çocuklar yarınlarımız ve bunların mutluluğu daha farklı bir şey. Baran'ın adına yaptığımız parkta, çocukların mutlu olmaları bizim için daha da mutluluk verici bir durumdur. Tüm gönüllüler adına gerçekleştirdiğimiz bir projedir. İzmir halkına dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Depremde Baran'ı kaybettiklerini ve acısını derinden yaşadıklarını kaydeden İligen, "Parkta resmiyle beraber nice Baranlar yetişsin diye fidanlarımızı diktik. Burada çocukların mutluluğunu görmek Baran'ın üzüntüsüne ve yaralarımıza bir nebze de olsa su serpti. Çocukların mutlu olmasından dolayı biz de çok mutluyuz." diye konuştu.

İligen, İzmir depremi sırasında ülke genelinde büyük bir dayanışma olduğunu ve hiç yalnız bırakılmadıklarını sözlerine ekledi.

Parkta eğlenen çocuklardan Asmin Güven (11) ise Baran Karael'in depremde hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını aktararak, "Keşke Baran da aramızda olsaydı ve parkta oynasaydı. Parkı sevdik. Baran yanımızda olsaydı mutlu olurduk." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Berdan Dolan (10) da depremde Baran'ın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, "İlçemizde bu park onun için yapıldı. Keşke o da aramızda olsaydı." dedi.

Seferihisar, Diyarbakır, Hazro, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Baran'ın ismi Diyarbakır'da yaşatılacak - Son Dakika


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