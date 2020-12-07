Depremde hayatını kaybeden futbolcu için anı köşesi oluşturuldu - Son Dakika

TEZCAN EKİZLER/HAYDAR TOPRAKÇI - İzmir'deki depremde hayatını kaybeden futbolcu Malik Tahirler için futbola başladığı ve yıllarca formasını giydiği Yeşilova spor'un lokalinde anı köşesi oluşturuldu.

Tahirler, çok sevdiği futbola 10 yaşındayken Yeşilovaspor'un altyapısında başladı ve 67 yıllık kulüpte 8 yıl forma giydi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren takımından 18 yaşındayken Karşıyaka Spor Kulübü'ne transfer olan Tahirler, daha sonra birçok profesyonel ve amatör takımda oynamasına rağmen Yeşilovaspor ve antrenörü Metin Küçükoğulları ile bağlantısını hiç koparmadı.

İzmir'de meydana gelen depremde Tahirler'in Doğanlar Apartmanı enkazında kalarak ağır yaralanması, Malik'i oğlu gibi seven Metin Hoca'yı derinden etkiledi.

Günlerce öğrencisinden gelecek iyi haberleri bekleyen Küçükoğullarından, Malik'in vefat haberini alınca çok üzüldü.

Küçükoğullarından, Malik'e olan sevgisini göstermek için kulüp lokalinde fotoğraflarından oluşan bir anı köşesi oluşturdu.

Metin Küçükoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malik Tahirler'in çok iyi bir insan ve futbolcu olduğunu, sporcusunun 8 yıl antrenörlüğünü yaptığını söyledi.

Onunla adeta baba oğul gibi olduklarını belirten Küçükoğullarından, "Malik'in Yeşilovaspor'un altyapısına geldiği günü dün gibi hatırlıyorum. Çok güçlü bir çocuktu ve mücadeleciydi. Kısa sürede takımda kendini belli etti. Genç yaşlarda profesyonel takıma transfer oldu ama bizi hiç unutmadı. İzmir'de olduğu zaman hep maçlarımıza gelirdi, beni sık sık arar sohbet ederdi. Takım ve benim için çok özel bir futbolcuydu." dedi.

"Zafer işareti yaptı"

Küçükoğullarından, Malik'in depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ligler başlamayınca annesinin yanında kaldığını ifade etti.

Küçükoğullarından, şunları kaydetti:

"Bir futbolcum aradı, 'Maliklerin oturduğu Doğanlar Apartmanı yıkılmış' dedi. Hemen oraya gittim. Binanın durumunu görünce çok üzüldüm. Arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Oradakiler Malik'ten ses aldıklarını söyleyince çok sevindim. Büyük bir umutla çıkarılmasını bekledim. 6 saat sonra çıkarıldı. O anlarda kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Hemen hastaneye koştum. İlk zamanlar durumu iyiydi. Hatta ben yoğun bakıma girdim. 'Oğlum merak etme sağlığına kavuşacaksın' dedim. Onun gözleri açıktı. Bana elleriyle iyiyim der gibi zafer işareti yaptı."

Küçükoğullarından, vefat haberini aldığında inanamadığını, sadece kendisinin değil, İzmir'deki spor camiasının Malik için gözyaşı döktüğünü anlattı.

Malik'in yokluğuna alışamadığını dile getiren Küçükoğullarından, "Evladımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Onun yokluğuna nasıl alışacağım bilmiyorum. Malik benim elimde büyüdü. Onun fotoğraflarından bir anı köşesi oluşturdum. Her ölüm erkendir ama Malik'i kaybetmek beni çok üzdü. Onun futbolla ilgili hayalleri vardı. Ben artık her futbolcuma Malik'i örnek göstereceğim." ifadelerini kullandı.