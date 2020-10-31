İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan toprağa verildi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 56 yaşındaki Öztürk ve 64 yaşındaki Doğrayan için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de katıldı.

Öztürk ve Doğrayan kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi.