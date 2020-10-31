İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
31.10.2020 14:15
İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan toprağa verildi.
İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Fatma Öztemel Öztürk ile Nazmiye Doğrayan toprağa verildi.
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 56 yaşındaki Öztürk ve 64 yaşındaki Doğrayan için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de katıldı.
Öztürk ve Doğrayan kılınan cenaze namazının ardından mezarlıkta toprağa verildi.
Son Dakika Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor İzmir'den acı kare! Enkazda bulunan saatin durduğu an dikkat çekti Depremde boğularak can veren Fatma teyze, Türkiye'de tsunamiden ölen ilk kişi oldu Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İnternetten alışverişte siparişten farklı ürünün bedeli kargo şirketinden tahsil edilebiliyor Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor