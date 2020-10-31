Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı

31.10.2020 16:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 58 yaşındaki Ayşe Melahat Köse'nin cenazesine katıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erbaş, her canlının ölümü tadacağını belirterek, Peygamber efendimizin "ölümü hatırda tutmak gerektiği" ifadesini hatırlattı.

Cenaze törenine, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ile Yaşar Kırkpınar katıldı.

Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından defnedildi.

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı

Mustafa Şentop, Cenaze, İzmir, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Ayşe Melahat Köse'nin cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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