Bakan Gül, depremde hayatını kaybeden Asiye, Kenan ve Uğur Öztürk'ün cenazesine katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Asiye, Kenan ve Uğur Öztürk'ün cenazesine katıldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok