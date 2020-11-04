Depremde hayatını kaybeden Nerrin Erakman, toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Nerrin Erakman (58), Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.

Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesinin enkazından çıkarılan Erakman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Nerrin Erakman için Süleyman Şah Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında annelerini kaybeden kızı Berrin ve damadı Samet Taşdelen'i yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile Kulalılar ve Kulayı Sevenler Derneği Başkanı Fikret Gür teselli etmeye çalıştı.

Erakman'ın cenazesi, namazın ardından Kula Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Erakman'ın kanser tedavisi gören eşi Reha Erakman'ın ağustos ayında hayatını kaybettiği öğrenildi.