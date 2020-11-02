İzmir'deki depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması tamamlandı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları sürdürülüyor.

Zemin katında bir marketin yer aldığı ve ilk iki katı çöküp kısmen yan yatan binada bu sabah tekrar başlayan çalışmalar tamamlandı.

Bölge yıkım işlemlerini tamamlayan ekipler Yılmaz Erbek Apartmanı'nda moloz çıkarma işlemlerine başladı.

İş makineleriyle binanın enkazından çıkan molozlar burada yapılacak incelemenin ardından kamyonlara yüklenerek alandan uzaklaştırılacak.

Enkaz çalışmaları bitirildikten sonra, zemin kattaki marketin içinde bulunduğu iddia edilen kişi yada kişilere ait cesetler çıkarılacak.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.