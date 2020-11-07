İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika

İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada

07.11.2020 02:01

İzmir'de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir'de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ederken, depreme ait yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 1. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, deprem anında yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kamera görüntülerinde, depremde çalışanların yaşadığı korku, dışarıya hızla kaçmaları ve iş yerinde bulunan ürünlerin devrilmesi görüntülendi. - İZMİR

İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada
İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada
İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada
İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki depremde iş yerinde yaşanan panik anları kamerada - Son Dakika


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