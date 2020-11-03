İzmir'deki depremde ölen babaanne ve 4 torununun akrabası Tayfun Yücel, aileyi anlattı - Son Dakika

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torununun akrabası Tayfun Yücel, "Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel, eşi vefat ettikten sonra hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar bir babaanneydi." dedi.

Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda'nın cenazeleri, Çorum'a getirildi.

Arife Yücel'in akrabası Tayfun Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kendisinin, Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığını, oğlunu ziyaret etmek için gittiği İzmir'de depreme yakalandığını anlatan Yücel, "Depremin ardından önce ailemi kontrol ettim, ardından Hüseyin Yücel'in yaşadığı evin yıkıldığını öğrendim. Trafik sıkıştığı için Alsancak'tan Bornova'ya koşarak gittim. Ben gittiğimde bina yıkılmıştı. Çok büyük acı içindeyiz." diye konuştu.

Yücel ailesinin birbiriyle sıkı bağları olan büyük bir aile olduğuna işaret eden Tayfun Yücel, şunları kaydetti:

"Babaanne ve çocukları yaklaşık 15 yıldır İzmir'de yaşıyor. Hep iç içe yaşıyorlardı. Babaanne Arife Yücel, eşi vefat ettikten sonra hayatını torunlarına adamıştı. Çok fedakar bir babaanneydi. Çocuklar da çok sevimli, tatlı ve akıllıydı. Anne babaları çalıştığı için devamlı babaanneleriyle zaman geçiriyorlardı. Vefat öden dört yavrumuzu da babaanneleri büyüttü diyebiliriz. Babaanne, hem Deniz'in hem de Hüseyin'in evinde kalıyordu. Çocuklardan en küçüğü Diren olduğu için babaanne genelde orada duruyordu. Çocuklara bakmak için de genelde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda toplanıyorlardı."

Depremde vefat eden Arife Yücel ile torunları, Deniz-Nilay Yücel çiftinin çocukları Lena ve Vera, Hüseyin-Emine Yücel çiftinin çocukları Diren ve Feda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından merkeze bağlı Kuşsaray köyünde toprağa verilecek.