İzmir'deki depremde ölen kardeşlerin adı en sevdikleri parka verildi - Son Dakika

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Feryal Özge ve 4 yaşındaki Ömer Yiğitcan Tekin kardeşlerin ismi, evlerinin yanında sıkça zaman geçirdikleri parka verildi.

Bornova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre depreme halalarının evinde yakalanan kardeşlerin Evka-4 Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan ve "Feryal Ömer Tekin" adı verilen parkta tören düzenlendi.

Duygusal anların yaşandığı törende konuşan kardeşlerin annesi Neslihan Tekin, çocuklarının bu parkı çok sevdiklerini, isimlerinin parka verilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını belirtti.

Kızının sürekli kır düğünüyle evlenmek istediğini söylediğini anlatan Tekin, "Şu an baktığımda sanki bir kır düğünündeyim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Recai Tekin de parka isimlerinin verilmesinin deprem konusunda farkındalık yaratılması açısından da çok önemli olduğuna işaret ederek, nefes almakta zorluk çektikleri bu zor zamanlarda bu yaklaşımın kendilerini ayakta tuttuğunu kaydetti.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de bu parkta oynayan tüm çocukların artık Tekin çiftinin de çocukları olduğunu, bir daha bu acıları yaşamamak için dua ettiklerini belirtti.

Törende iki kardeşin anısına çınar fidanı da dikildi.