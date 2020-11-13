İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 10 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 bin 550 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 10 kişinin ise tedavisi sürüyor.

İzmir'de enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam ediyor.