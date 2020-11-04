İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı - Son Dakika

İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı
04.11.2020 23:13
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Son Dakika Manchester United, '3 Büyükler'in ardından Başakşehir'e de boyun eğdi Son Dakika: ABD başkanlık seçimlerinin çekişmeli geçtiği Wisconsin'de ipi Biden göğüsledi Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü