İzmir'deki depremde yıkılan binadan 7 kişi kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Manavkuyu semtinde yıkılan bir binadan 7 kişi sağ olarak kurtarıldı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinin Manavkuyu semtinde bulunan Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Yapılan çalışmalarda biri bebek 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarılırken, AFAD ekiplerince yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR