İzmir'deki depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor

01.12.2020 13:33
İzmir'deki depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor, System.String[]

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanının görevlisi Mustafa Turbaş, enkaz kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor.

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan, 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanının görevlisi Mustafa Turbaş, enkaz kaldırılmış olmasına rağmen bölgeden ayrılamıyor.

Doğanlar Apartmanında 10 yıl önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başlayan ve apartman sakinleriyle akraba gibi olan Turbaş, 30 Ekim'deki depremden sonra tarif edilmez bir acı yaşadı.

Gözü önünde yıkılan apartmanda yıllarca hizmet verdiği apartman sakinlerinin bir kısmını enkazdan çıkaran, bir kısmının da naaşlarını teşhis eden Turbaş, günlerini enkazın kaldırıldığı bölgede geçirmeye devam ediyor.

Mustafa Turbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında apartmanın önünde bulunduğunu, yıllarca gözü gibi baktığı binanın ayaklarının yanına yıkıldığını söyledi.

Her gece gözlerini kapattığında deprem anını yaşadığını anlatan Turbaş, "Bina yıkıldıktan sonra enkaz altında yardım isteyen çocuk seslerini duydum. Yetişkinler de 'canımız yanıyor' diyorlardı. Ben önce eşim ve çocuğumun enkaz altında kaldığını düşündüm. Ama bizim oturduğumuz bina yıkılmadı. Hemen onları evden aldım. Sonra enkazdaki çalışmalara yardım ettim. 11 kişiyi çıkarmayı başardık." dedi.

"Fotoğrafları beni üzüyor"

Turbaş, depremin ardından günlerce enkazdan ayrılmadığını, hayatını kaybeden apartman sakinlerini gözleri yaşlı şekilde teşhis ettiğini aktardı.

Depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen görev yaptığı Doğanlar Apartmanının bulunduğu yerden ayrılamadığını dile getiren Turbaş, şunları kaydetti:

"Buradan hiç ayrılmak istemiyorum. Bayraklı Belediyesi bana bir yıllık ev kiraladı ama ben yine her sabah buraya geliyorum. İnsanların dertlerine derman olmaya çalışıyorum. Başka türlü elimden bir şey gelmez. Apartman sakinlerinin kaybolan eşyalarını buluyorum, polislere teslim ediyorum. Apartman sakinleri bir bilgiye ulaşmak isteyince beni arıyor. Enkazda fotoğraflar, kitaplar ve eşyalar buluyorum. En çok da depremde yaşamını yitiren apartman sakinlerinin fotoğrafları beni üzüyor. Onları hiç ölmemiş gibi düşünüyorum. Tüm gün apartman enkazında onlardan bir anı, bir hatıra arıyorum. Buraya yeniden bina yapılacakmış ben o ana kadar buradayım. Buradan ayrılmayı düşünmüyorum."

Apartman, Deprem, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde yıkılan binanın apartman görevlisi, enkaz bölgesinden ayrılmıyor - Son Dakika


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