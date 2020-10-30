İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri yola çıktı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremin ardından AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 2 arama kurtarma ekibi yola çıktı.
Kara yolu ile Diyarbakır'a gidecek 2 ekip, buradan uçak ile İzmir'e geçecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'deki depremin ardından Malatya'dan bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi - Son Dakika