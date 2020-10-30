İzmir'deki depremin ardından Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık ve Akarca mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Seferihisar'ın 17 kilometre açığında 14.51'de meydana gelen depremden yaklaşık 10 dakika sonra ilçeye bağlı Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kaldı.

Kıyıdaki teknelerin yanı sıra Kaleiçi'ne kadar gelen su, araçlar ve dükkanlara zarar verdi. Bedensel engelli Laika Erçetin (85), sahil kesimindeki evinden çıkamayarak suda boğuldu.

Suyun çekildiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Trafoların da zarar gördüğü bölgede elektrik kesintisi uygulanıyor.