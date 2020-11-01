İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
01.11.2020 14:11
İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan A.A. ile E.S. (17) hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
İZMİR'de yıkıma neden olan depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan A.A. ile E.S. (17) hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklamada, İzmir'de yıkıma neden olan depremle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan A.A. ile E.S. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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