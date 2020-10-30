İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak - Son Dakika

İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak
30.10.2020 19:03
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.
Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.
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