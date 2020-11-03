İzmir'deki depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" projesi - Son Dakika

İzmir'deki depremzedeler için "Bir Kira Bir Yuva" projesi

03.11.2020 18:15
İzmir'deki depremzedeler için

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki deprem sonrası barınma ihtiyacı olanlar ile kira yardımında bulunmak isteyenleri aynı platformda buluşturacak "Bir Kira Bir Yuva" adlı projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki deprem sonrası barınma ihtiyacı olanlar ile kira yardımında bulunmak isteyenleri aynı platformda buluşturacak "Bir Kira Bir Yuva" adlı projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Tunç Soyer, İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) düzenlediği basın toplantısında, Bayraklı ilçesinde büyük hasara neden olan deprem sonrası çalışmalarını anlattı.

Türkiye'nin her yerinden destek için gelen ekiplere teşekkür eden Soyer, olağanüstü mücadele ile kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de 540 itfaiyecisi ile görev başında olduğunu, çalışmalara katılan bazı itfaiye erlerinin kendi ailelerini enkazdan çıkardığını söyledi.

Uyku tulumu desteği gibi kampanyalar düzenleyerek depremzedelere destek olmak istediklerini aktaran Soyer, 81 ilden ve 340 ayrı noktadan muazzam destekler aldıklarını söyledi.

Hasar tespit çalışmaları ve yardım rakamları

Tunç Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla 11 bin 97 binada hasar tespit çalışması yapıldığını ifade ederek, 124 binanın ağır hasarlı, 119 binanın orta hasarlı, 730 binanın da az hasarlı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Soyer ağır hasarlı binalardan 102'sinin ağır durumda olduğunu, 8'inin yıkıldığını, 14'ünün de acil yıkılması gerektiğini dile getirdi.

Sahadaki arama kurtarma personeli sayısının diğer kentlerden gelenlerle 2 bin 95 sayısına ulaştığını aktaran Soyer, "Sahadaki toplam personel sayımız 8 bin 533'e ulaştı. Görev yapan iş makinesi 267'den 312'ye çıktı ve 598 kamyon moloz toplandı." dedi.

Aylık 2 bin lira kira desteği

Tunç Soyer destek hizmetlerinde yeni bir sayfa açtıklarını ve "Bir Kira Bir Yuva" adlı proje başlattıklarını da belirtti.

Proje kapsamında bir internet sayfası hazırladıklarını, burada deprem sonrası barınma ihtiyacı bulunanlar ile bağış yapmak isteyenleri bir araya getireceklerini kaydeden Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı ve kolay çözüm üretmek istedik. 'Bir Kira Bir Yuva' bu arayışın sonucunda ortaya çıktı. Diliyorum ki en kısa sürede İzmirli hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız bu desteği verecek ve en hızlı şekilde vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp başlarını sokacakları bir yuva ile buluşturmuş olacağız." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin TC kimlik numaraları ve isimleri ile siteye kayıt yaptırabileceğini ifade eden Soyer, yardımseverlerin de aylık 2 bin liralık kira bedeli üzerinden depremzedelere destek olabileceklerini aktardı.

Soyer, yardım süresiyle ilgili olarak 5 ay gibi bir sürecin belirlendiğini ancak bağış sahibinin gücüne göre daha az da olabileceğini dile getirerek, dileyenlerin de "evim kullanılsın" seçeneği ile yazlık veya ikinci konutunu depremzedelere açabileceğini bildirdi.

Projeye acil ihtiyacı olan depremzedelerin başvurabileceğini kaydeden Soyer, "İlk etapta 124 ağır hasarlı binada yaşayanlarla ilgili çözüm üretiyoruz." dedi.

1999 öncesi binalara karne

Soyer, depremde yıkılan 17 binanın tamamının 1992 ile 1997 arasında ruhsatlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu bilgiden yola çıkarak 1999 öncesinde ruhsat almış binaların İzmir'de tek tek kontrolünü yapıp her bina ile ilgili deprem güvenlik karnesi vermek üzere çalışıyoruz. Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak, bunu bütün İzmir'e yaymayı istiyoruz. İzmir yapı stoku için deprem güvenlik karnesi çıkaracağız. Önce 1999'dan önce ruhsatlanmış yapılarla başlayacak. Özellikle zemin katı ticarethaneye dönüşmüş olanlarla başlayacağız. Ahmet'i Mehmet'i suçlayarak bir şey yapmak derdinde değiliz. İzmir'de yaşayan herkesin güven duygusuyla yaşamasını sağlayacağız."

Tunç Soyer, Bayraklı, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremzedeler için 'Bir Kira Bir Yuva' projesi - Son Dakika


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