İzmir'deki depremzedelere giysi desteği - Son Dakika

İstanbul'da bir giyim firması, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kışa hazırlıksız yakalanan depremzedeler için bölgeye giysi gönderdi.

Türkiye, İzmir'deki depremin ardından büyük bir dayanışma örneği göstererek afetin yaralarını sarmak ve depremzedelerin acılarını hafifletmek için bölgeye insani yardımlar ulaştırıyor.

Bağcılar'da bir tekstil firması da kışa hazırlıksız yakalanan depremzedeler için başlattığı kampanya ile bölgeye giysi kolileri gönderdi. Kamyonete yüklenerek yola çıkan, üzerinde "Geçmiş olsun", "Acınız acımızdır" ve "Dayanışma yaşatır" gibi sözlerin bulunduğu kolilerdeki giysiler, evleri enkaza dönüşen ve kıyafet desteğine ihtiyaç duyan depremzedelere dağıtılacak.

Duyarlı firmalara destek çağrısı

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem sonrası "tek yürek" olduğunu söyledi.

Enkaz alanındaki kurtarma çalışmalarından etkilendiğini anlatan Can, kendilenin de "İzmir için biz ne yapabiliriz?" diye düşünürken depremzedelere destek eli uzatmak için harekete geçtiğini belirtti.

Giysilerin deprem nedeniyle kışa hazırlıksız yakalanan vatandaşları biraz olsun ısıtmasını umut ettiğini vurgulayan Can, "İzmir'de kış şartlarında bu depremin olması ve enkaz altında birçok kişinin giyim eşyasının kaldığını düşünerek bu desteği oraya göndermeyi düşündük. Destek amaçlı gönderdiğimiz ürünler orada ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılacak." ifadesini kullandı.

Can, tekstil sektöründeki diğer duyarlı firmaların da bu desteğe katkıda bulunmasını beklediklerini sözlerine ekledi.