İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı - Son Dakika

İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı

02.11.2020 17:25
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı, System.String[]

SİVAS Valiliği organizesinde, depremzedelere destek için hazırlanan malzemeleri taşıyan yardım TIR'ı törenle İzmir'e uğurlandı.

SİVAS Valiliği organizesinde, depremzedelere destek için hazırlanan malzemeleri taşıyan yardım TIR'ı törenle İzmir'e uğurlandı.

30 Ekim tarihinde İzmir'de gerçekleşen depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları kapsamında Sivas Valiliği de harekete geçti. Bu kapsamda çeşitli yardım malzemeleri yüklenen bir TIR, yapılan törenle İzmir'e uğurlandı.Tarihi Jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, "30 Ekim'de deprem oldu. O andan bu zamana kadar da bedenen burada olsak da ruhen gözümüz kulağımız İzmir'de. Bugün 3 yaşındaki bir bebeğimizin kurtarılma çalışması bize ayrı bir heyecan ve umut verdi.  Eğer hala enkaz altında kalan vatandaşımız varsa onların kurtulma noktasında 83 milyon insana ayrı bir cesaret verdi. Biz de Sivas olarak bu duruma duyarsız kalamamak adına, 81 ilimiz de olduğu gibi yine valiliğimizin koordinesinde hayırsever bir vatandaşımız desteği ve Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın da koordinesinde en azından ilk etapta bir TIR'ı yola çıkaralım dedik. Yardımlarda düzensizlik olmaması adına da bu işlerin Kızılay ve AFAD koordinesinde yapılmasına yönelik devlet büyüklerimizin özel talimatları var. Buna dikkat ederek de şehrimizin düşüncelerini, dualarını hep birlikte yola çıkarıyoruz" dedi.

Kur'an okunması ve dua edilmesinin ardından yardım TIR'ı yola çıktı.


İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı
İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı

İzmir, Sivas, Ekim, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremzedelere Sivas'tan yardım TIR'ı - Son Dakika


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