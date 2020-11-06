İzmir'deki depremzedelere yardımlar gelmeye devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de depremden etkilenenler için destekte bulunanların, kolilere, yardımların ulaşacağı kişiye mektup ve notlar eklemesi dikkati çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yardım kampanyalarına Türkiye ve dünyanın dört bir yanından destek yağdı.

Gaziemir'deki Fuar İzmir D Holü'nde toplanarak tasniflenen yardımlar, talepler doğrultusunda depremzedelere sevk ediliyor.

Görevliler ve gönüllülerin yaptıkları tasnif işlemi sırasında özellikle miniklerin gönderdiği bağış paketlerinden mektup ve notlar çıkıyor.

Notlarda, "Bu günler geçecek. Oyuncağımla oyna, mutlu ol. Geceleri uyurken ona sarıl; korkmazsın." gibi mesajlar yer alıyor.