İzmir'deki depremzedelere yorgan desteği - Son Dakika

İzmir'deki depremzedelere yorgan desteği
03.11.2020 17:34
Bilecik Osmaneli ilçesinde bir sivil toplu kuruluşu İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Osmaneli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına (SYDV)80 adet yorgan bağışında bulundu.
Bilecik Osmaneli ilçesinde bir sivil toplu kuruluşu İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Osmaneli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına (SYDV)80 adet yorgan bağışında bulundu.
Osmaneli Kaymakamlığı SYDV'nin İzmirli depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek devam ediyor. İlçedeki bir sivil toplum kuruluşu afet bölgesine ulaştırılmak üzere SYDV'ye 80 adet yorgan bağışladı. Yorganların ilerleyen günlerde afet bölgesine ulaştırılacağı öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı