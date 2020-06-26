İzmir'deki dev uyuşturucu çetesi operasyonuna 800 polis katıldı - Son Dakika

İzmir'deki dev uyuşturucu çetesi operasyonuna 800 polis katıldı

İzmir merkezli 6 ilde uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen dev operasyona yaklaşık 800 polisin katıldığı öğrenilirken, suç örgütünün liderliğini yaptığı iddia edilen Nihat A. ve Sedat A. kardeşlerin gözaltında olduğu bildirildi.

İzmir merkezli 6 ilde uyuşturucu çetesine yönelik gerçekleştirilen dev operasyona yaklaşık 800 polisin katıldığı öğrenilirken, suç örgütünün liderliğini yaptığı iddia edilen Nihat A. ve Sedat A. kardeşlerin gözaltında olduğu bildirildi. Operasyon hakkında açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Son zehir taciri yok olana kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yöneticiliğini Nihat A. ve Sedat A. kardeşlerin yaptığı toplam 96 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, kurulan örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarına ilişkin olarak İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Uşak ve İstanbul'da bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilde önceden belirlenen 89 adreste arama yapan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık olarak 15 bin gram esrar (skunk) maddesi, 5 bin adet extacy hap, 20 adet lyrica, yarım litre amonyak çözelti, Hint keneviri, 5 adet silah, 177 adet 9-19 mm fişek, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği düşünülen yaklaşık olarak 30 bin lira para ele geçirdi.


Çete liderleri gözaltında


Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, çetenin liderliğini yaptığı iddia edilen Nihat A. ve Sedat A. kardeşlerin de gözaltında bulunduğu öğrenildi. Öte yandan operasyona, çeşitli birimlerden 800 polisin katıldığı bildirildi.


"Son zehir taciri yok olana kadar mücadelemiz sürecek"


Emniyete gelerek incelemelere bulunan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Aşkın, "Bugün 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Kullanımıyla Mücadele Günü. Böyle özel bir günde, biz de İzmir'de zehir tacirlerine yönelik bir çalışma yaptık. Çalışmamızın adli süreci belki aylar boyunca sürüyor ama bunun altyapısını oluşturmak yıl alıyor. Bu da çok uzun süren bir çalışmaydı. Bu olayda biz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte çalıştık. İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz olağanüstü bir gayret gösterdi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Burada önemli olan, gerçekten çok büyük bir işbirliğiyle çalıştık biz. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Başkanlığının da çok büyük katkıları oldu bize. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. 800'den fazla polis memuru bu sabah operasyona katıldı. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Her zaman dediğim gibi, nasıl ki dağdaki son terörist ölene kadar terörle mücadele devam edecekse, son zehir taciri yok olana kadar uyuşturucuyla mücadelemiz de sürecek" dedi. - İZMİR

Hüseyin Aşkın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki dev uyuşturucu çetesi operasyonuna 800 polis katıldı - Son Dakika
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