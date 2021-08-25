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İzmir'deki doğal taş fuarında sergilenen "Anaformoz Atatürk" eseri ilgi çekiyor - Son Dakika

İzmir'deki doğal taş fuarında sergilenen "Anaformoz Atatürk" eseri ilgi çekiyor

25.08.2021 14:27
İzmir'deki doğal taş fuarında sergilenen

Bu yıl 26'ıncı kez kapılarını açan MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Çekyalı sanatçı Patrik Prosko'nun anamorfoz tekniğiyle yaptığı Atatürk eseri dikkatleri çekiyor.

Bu yıl 26'ıncı kez kapılarını açan MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda Çekyalı sanatçı Patrik Prosko'nun anamorfoz tekniğiyle yaptığı Atatürk eseri dikkatleri çekiyor.

Fuar İzmir'de düzenlenen MARBLE Fuarı'nda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden getirilen doğal taşlar ve madencilik sektörü ürünlerinin yanı sıra çeşitli sanat eserleri de sergileniyor.

Fuara katılan Temmer Marble firmasının standında sergilenen "Anamorfoz Atatürk" isimli eser ise fuar hollerindeki kalabalığı kendisine çekiyor.

Firma tarafından siparişi verilen ve Çekyalı sanatçı Patrik Prosko tarafından 3 aylık çalışma sonucu tamamlanan anamorfoz tekniğine sahip Atatürk portresi, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Sanatçının Türkiye'deki antikacılardan topladığı birçoğu Atatürk'ün yaşadığı döneme ait 539 eseri bir araya getirdiği düzenleme, belli bir açıdan bakıldığında Atatürk portresini oluşturuyor.

Sosyal medyada da ilgi görüyor

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, AA muhabirine, Afyon ve Bilecik'teki ocaklarında üretim yaptıklarını, Londra, Atlanta ve İstanbul'daki ofisleriyle Türkiye ekonomisine katkı sunduklarını belirtti.

Fuarda ürün satmaktan öteye geçmek istediklerini aktaran Çetinkaya, bunu da bir sanat eseriyle hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Sanatçı Prosko ile yollarının kesişmesinden sonra böyle bir esere karar verdiklerini işaret eden Çetinkaya, "Anamorfik denilen ve Yunanca 'yeniden şekil verme' anlamında gelen sanat biçimiyle uğraşan sanatçımız dünyada bu işi yapabilen 3 sanatçıdan biri." dedi.

Prosko'nun siyasi figürlerin eserlerini yapmadığına değinen Çetinkaya, "Ancak biz ona Atatürk'ün siyasi bir figürden öte dünyaca tanınan çok önemli bir lider olduğunu söyledik. 'Yurtta sulh cihanda sulh' anlayışıyla savaşı son çare olarak gördüğünü anlattık. O da yaptığı araştırmalar sonunda Atatürk'ü tanıdı ve bu eseri yapmaya karar verdi." diye konuştu.

Fuarın açılmasının hemen ardından sosyal medyada eserin çokça paylaşıldığını ve yoğun ilgi gördüğünü aktaran Çetinkaya, eserin 27 Ağustos'a kadar fuarda sergileneceğini, gelecekte farklı sanat platformlarında da sergilemek istediklerini bildirdi.

"Parçaları antikacılar ve pazardan topladık"

Patrik Prosko ise Atatürk'ün hayatını ve değerlerini araştırınca siyasi bir figürden öte bir kişilik olduğunu anladığını ve eseri yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Eserde kullandığı parçaların temini hakkında bilgi veren Prosko, "Türkiye'ye çok sık geldim gittim. Eski yerleri, antikacıları, pazarları dolaştım. Özellikle hayatına dokunmuş eserlere yer verdim. Şapka ile kılık kıyafet devrimini, harflerle harf devrimini, cetvelle onun geometriye olan ilgisini anlatmak istedim." dedi.

Prosko, esere gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

Eserde kullanılan T cetveli, bakır cezve, dünya atlası daktilo, tespih, kol düğmesi ve kravat iğnesi, köstekli saat, gramofon, kağnı tekerleği, kitap, madalya, dürbün, divit ve kalpak da dikkat çekiyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, Fuar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki doğal taş fuarında sergilenen 'Anaformoz Atatürk' eseri ilgi çekiyor - Son Dakika


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