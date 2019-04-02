Son Dakika Haberleri: İzmir'deki Doktora Darp

İzmir'deki Doktora Darp

31 dakika önce

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, İzmir'in Bornova ilçesinde doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

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Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, İzmir'in Bornova ilçesinde doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Ucaş yaptığı açıklamada, sağlık hizmetleri kamu adına sunulan bir hizmet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez."

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Ucaş, "Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:21 Kaynak: AA

Bornova, Şırnak, İzmir, Güncel
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